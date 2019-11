Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important lucru in viata este posibilitatea de a darui, a declarat, luni seara, presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), Constantin Chiriac, cand a fost decorat cu Ordinul Soarelui Rasare. Ceremonia a avut loc la resedinta ambasadorului Japoniei la…

- Guvernul Japoniei a acordat ”Ordinul Soarelui Rasare” actorului Constantin Chiriac, director al Teatrului National ”Radu Stanca” si presedinte al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru contributia adusa la promovarea culturii nipone in Romania. In cadrul unei ceremonii care a avut…

- Actorul Petru Ciubotaru s-a nascut in anul 1939 la Ciurea, judetul Iasi. A absolvit Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale" din Bucuresti, promotia 1963, apoi, pentru un an, a fost actor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamt. Din 1964 a fost actor al Teatrului National…

- Este prima prelevare de organe de la Sibiu, iar Ema Vețean devine al 62-lea donator din România din acest an. Inima ei va ajunge la un pacient din Croația, plamânii vor ajunge la spitalul Sfânta Maria din București, iar rinichii vor ajunge la Cluj. Ema Vețean a fost victima…

- Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a conferit, ca in fiecare an, in ziua de naștere a Regelui Mihai I, decorații regale unor personalitați și instituții din Romania. Au fost prezenți Altețele Lor Regale Principele Radu, Principesa Sofia și Principesa Maria, reprezentanți ai Instituției Președintelui…

- La mijlocul lunii septembrie, șeful Politiei Locale a declarat ca, de la începutul anului 2019, au fost identificate 389 de persoane care practicau cersetoria pe raza municipiului Cluj-Napoca. Un numar de 97 de persoane aveau domiciliul în Cluj-Napoca, în timp ce restul pâna…

- Actorul Florin Piersic Jr. spune ca se simte "destul de bine in aceasta nisa care inseamna teatrul romanesc", dar marturiseste ca a fost "o prostie" ca a stat intr-un con de umbra in ultimii doi ani, timp in care a preferat sa nu mai acorde interviuri si sa nu aiba aparitii publice la conferinte, ci…

- Alexandru Darie va ramane in memoria colectiva un veritabil simbol al pasiunii pentru arta, pentru lumea spectacolului si un prieten fidel al Frantei, care i-a oferit, in 2012, insemnele de Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor, pentru "contributia sa la promovarea artelor scenei in lume", arata…