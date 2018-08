Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 440 de persoane au primit asistenta medicala in Piata Victoriei, dintre aceste 65 fiind transportate la spital, in urma mitingului de vineri.”440 de interventii pentru acordare asistenta medicala la fata locului (24 jandarmi), in urma carora 65 de persoane au fost transportate…

- Doua persoane au fost transportate de urgența la spital, in urma unui accident teribil ce s-a produs miercuri, in Cluj Napoca, pe Calea Florești. Conform presei locale, patru mașini au fost avariate.

- Astazi, ora 12.05, un barbat, de 58 de ani, a condus un ansamblu format din autoutilitara si semiremorca, pe DN 3, in localitate Valu lui Traian, banda 2, dinspre Murfatlar catre Constanta si, ajungand la marcajul pietonal din zona unui imobil, pe fondul nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat…

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti, pe drumul european E 85, la iesirea din Falticeni spre Suceava, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Accidentul s-a produs in urma unui carambol in care au fost implicate doua microbuze, un autocamion…

- Șapte persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui carambol, pe DN 2, la ieșirea din Falticeni spre Suceava. Patru mașini au fost implicate, transmite MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, șapte persoane implicate in accidentul in lanț vor fi duse…

- La mitingul PSD oganizat in Piata Victoriei, pana la ora 20.05, peste 20 de participanti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta Mediafax. Bogdan Oprita, coordonatorul SMURD Bucuresti, a declarat ca dintre cele 22 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri, patru au fost transportate la spital.

- V. S. Un grav accident rutier – soldat cu trei morți – s-a petrecut, ieri, dupa orele pranzului, pe drumul județean DJ 100 L, care leaga comunele Magurele și Balțești. Doua autoturisme care au intrat in coliziune s-au rasturnat, prinzandu-i intre fiarele contorsionate pe cei doi șoferi (un barbat și…