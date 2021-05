Șapte persoane s-au înecat în Indonezia, după ce au încercat să facă un selfie pe o barcă Șapte persoane și-au pierdut viața și alte doua sunt date disparute, dupa ce o barca plina de turiști s-a rasturnat, in Indonezia, in momentul in care au vrut sa faca un selfie. Tragedia din Indonezia s-a produs cand toți pasagerii s-au mutat brusc pe o singura parte a barcii, incercand sa faca un selfie. Din […] The post Șapte persoane s-au inecat in Indonezia, dupa ce au incercat sa faca un selfie pe o barca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

