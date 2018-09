Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au fost ranite dupa ce mai multe pietre s-au desprins dintr-o stanca și s-au prabușit pe o plaja plina de turiști de pe insula greceasca Zakynthos, scrie The Sun, citeaza libertatea.ro.

- Cel putin sapte oameni au fost raniti joi, dupa ce o parte din faleza stancoasa s-a prabusit pe plaja Navagio din insula creceasca Zakynthos, potrivit autoritatilor citate de Reuters. Ranile suferite de...

- Momente de groaza traite de turiștii care faceau plaja pe insula greceasca Zakynthos. O stanca s-a prabușit, iar șapte dintre ei au fost raniți, consemneaza The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata momentele ingrozitoare…

- Un muncitor român și-a pierdut viața și alți trei muncitori au fost raniți, sâmbata seara, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A26 din Italia, în dreptul localitații Predosa.

- „Trebuie sa readucem pacea in sufletele acestor oameni”, ne spune Stavroula Stergiadou, șefa voluntarilor din Mati, satucul grecesc distrus complet in urma incendiilor. Ea și echipa ei incearca sa ajute oamenii care și-au pierdut totul. Iar pe un ton incurajator, Stavroula promite ca vor ajuta pana…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov, marti dupa-amiaza, pe Pe DJ 105 B, in localitatea Sambata de Jos, un copac s-a prabusit, iar in cadere a avariat doua autovehicule, unul stationat si altul in miscare, un imobil si cabluri de electricitate din apropiere.…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, marți, dupa ce un copac a cazut peste ele, intr-o gospodarie din comuna Voila, județul Brașov. Arborele s-a prabușit peste casa și peste mașina aflata in curte, transmite corespondentului Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Patru persoane, intre care un copil de 2 ani, au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe DN 1, intr-un rau din Timisu de Sus, in judetul Brasov. Diferenta de nivel este aproximativ 9 metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.