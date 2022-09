Sapte persoane sunt urmarite penal de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru trafic de droguri, dupa ce au fost prinse in flagrant vanzand, in municipiul Brasov, peste 2.000 de tablete de amfetamina (ecstasy). Potrivit DIICOT, procurorii au dispus, joi, retinerea pentru 24 de ore a sase persoane si masura […] The post Sapte persoane prinse in Brasov, cand vindeau peste 2.000 de tablete de ecstasy appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .