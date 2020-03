Stiri pe aceeasi tema

- MAE a informat luni dimineața ca șapte persoane din cadrul Ambasadei Romaniei in Republica Franceza au fost testate pozitiv cu COVID-19. Comunicat: „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca șapte persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei la Paris au fost testate pozitiv…

