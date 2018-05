Stiri pe aceeasi tema

- Lacul de la Insula de Agrement Bacau va fi decolmatat in totalitate pana la finele acestui an, pentru ca investiția in parcul de agrement sa poata fi pusa in valoare. Este vorba despre doua investiții diferite, deoarece lacul ține de Ministerul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Ministerul italian de Interne a anuntat marti ca centrul de primire pentru migranti din insula Lampedusa, unde conditiile de trai s-au degradat in mod evident in ultimele luni, va fi inchis temporar pentru lucrari de reparatii, relateaza AFP. Dupa ce a gazduit chiar si sute de persoane in conditii…

- Patru persoane sunt date disparute dupa ce o nava container a companiei Maersk, cu 27 de membri ai echipajului la bord, intre care si un roman, a luat foc in timp ce naviga in Marea Arabiei, in apropiere de insulele indiene Lakshadweep. Un numar de 23 de membri ai echipajului au fost evacuati in siguranta,…

- Zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile administrative si scolile au fost inchise, dupa ce o furtuna puternica a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA, informeaza AFP. Ploile abundente au fost insotite de vant puternic, dar si de ninsori.

- Bilantul victimelor unei alunecari de teren survenite in provincia indoneziana Java Centrala a crescut la sapte, in timp ce alte 13 persoane sunt in continuare date disparute, a informat un oficial local citat de DPA. Un torent de noroi i-a ingropat pe lucratorii unei orezarii terasate din districtul…