Șapte persoane au murit intr-un grav accident in Baltati! In accident au fost implicate un camion, o autoutilitara si o ambulanta, care transporta o femeie gravida. Soferul camionului a decedat si alte sase persoane din microbuz. In urma coliziunii, ambulanta a fost proiectata la 100 de metri fata de locul accidentului. “In aceste momente s-a produs un accident rutier grav in localitatea Baltati din judetul Iași. 5 muncitori dintr-un camion sunt in stop cardiorespirator. Sunt alte 3 persoane policontuzionate printre care și o gravida. La fața locului au fost trimite 4 ambulanțe si 3 medici. a explicat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Soferul autoutilitarei cu sase decedati se numea Constantin Pralea, scrie ZIARUL DE IAȘI . El era casatorit si avea doi copii. Alaturi de el au mai decedat inca cinci persoane din masina pe care o conducea plus soferul autocamionului. In total in urma tragicului accident si-au pierdut viata sapte persoane.…

- UPDATE – Sapte persoane au murit, in aceasta dimineata dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii Sarca, din judetul Iasi. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. In total, au fost implicate zece persoane,…

- Radu Andrei, șoferul autocamionului, care lovit camionul, dar și ambulanța pe un drum din Iași avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se pregatea de nunta și iși cumparase recent un teren in localitatea Dumești, scrie Ziarul de Iași.Din primele date oferite de martori, șoferul in varsta…

- Accidentul a avut loc, marți dimineața, pe DN28 Iași-Targu Frumos, in zona localitații Sarca, fiind implicate un camion, o ambulanța și o autoutilitara, relateaza publicația locala Buna Ziua Iași. Motivul accidentului nu este inca clar. Cele trei mașini s-au ciocnit, intr-o curba, in jurul orei 7.00.…

