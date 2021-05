Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane s-au inecat și doua sunt date disparute in Indonezia, dupa ce o barca plina cu turiști s-a rasturnat. Tragedia s-a intamplat dupa ce toți pasagerii s-au mutat brusc intr-o parte a barcii pentru a-și face un selfie, potrivit poliției indoneziene, citate de The Independent.

- Cel putin 80 de persoane au murit in urma inundaților grave si a alunecarilor de teren care au afectat estul Indoneziei și Timorul de Est. Echipele de interventie cauta inca supravietuitori. Oficialii se tem ca bilantul deceselor va fi mai mare.

- Doi atentatori sinucigași s-au aruncat in aer in curtea unei biserici din Indonezia. Credincioșii catolici se aflau in biserica și participau la slujba de Florii in momentul producerii exploziei. 14 persoane au...

- Destin tragic pentru o familie care a murit injunghiata. O bunica s-a stins din viața in timp ce iși ținea in brațe cei trei nepoți pe care a incercat cu toate forțele sa-i salveze. Destin tragic pentru o familie care a murit injunghiata. O bunica s-a stins din viața in timp ce iși ținea in brațe cei…

- In ultima luna, vocile conspiraționiste și anti-vax din Romania au raspandit materiale de pe site-urile oficiale ale CDC și al Agenției Europene a Medicamentului. Ei sugereaza ca datele arata ca, din cauza administrarii vaccinului anti-COVID, mai multe...

- Un avion de mici dimensiuni al fortelor aeriene nigeriene s-a prabusit chiar in fata aeroportului din Abuja duminica, din cauza unei defectiuni la motor, si toate cele sapte persoane de la bord au murit, a anuntat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene Ibikunle Daramole. Aeronava Beechcraft KingAir…