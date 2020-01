Șapte persoane au fost date dispărute după o avalanșă în Himalaya Patru sud-coreeni și trei nepalezi au fost dați disparuți dupa o avalanșa care a lovit doua grupuri de alpiniști, în masivul Annapurna, unul dintre cele mai înalte vârfuri din Himalaya, au anunțat sâmbata autoritațile nepaleze, relateaza AFP.

Avalanșa a avut loc la o altitudine de 3.200 de metri, în apropierea unei tabere pentru ascensiunea vârfului Annapurna, dupa ce vineri a nins puternic.

&"Suntem informați ca nu exista contact cu patru sud-coreeni și trei nepalezi dupa avalanșa. O echipa de salvare a fost trimisa aseara&", a spus Mira Dhakal, un oficial… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

