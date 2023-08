Şapte persoane au ajuns la spital, în urma unui accident provocat de un şofer din Dolj Sase persoane au ajuns la spital, in urma unui accident provocat de un sofer din Dolj. Un tanar de 22 de ani, din județul Dolj, care conducea un autoturism cu șapte locuri, pe DN 6, din direcția Orșova catre Caransebeș, a intrat in coliziune cu un TIR condus din sens opus de un cetațean bulgar. Trei adulți și patru copii au ajuns la spital. Pe DN 6, la ieșirea din localitatea Cornea in direcția Caransebeș, s-a produs luni-noapte un accident rutier. „Din primele cercetari, polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca, in timp ce un tanar de 22 de ani, din județul Dolj, conducea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

