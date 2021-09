Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in jurul orei 16, la ieșirea din municipiul Caransebeș spre Reșița, la intersecția dintre strazile Varșețului cu Nicolae Balcescu, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea mai multor persoane. In accident au fost implicate doua autovehicule conduse doua femei de 29 de ani din Reșița…

- Un tanar in varsta de doar 23 de ani și-a pierdut viața ieri, 11 septembrie, in jurul orei 20.15, in urma unui accident petrecut pe DN 58, in zona localitații Brebu (județul Caraș-Severin). „In timp ce un barbat de 23 de ani din Sichevița conducea o motocicleta din direcția Caransebeș – Reșița, intr-o…

- Patru persoane, intre care un copil de trei ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 7, in apropiere de Brezoi, judetul Valcea. Traficul este blocat complet, potrivit news.ro. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in apropierea localitatii…

- Trei persoane au avut de suferit, dupa ce un șofer a ieșit la depașire și s-a lovit violent de un autombobil. Accidentul a avut loc astazi dimineața, la Nisporeni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IP Nisporeni, Cristina Vicol

- Accidentul rutier pe raza localitații Berchișești intre cele doua autoturisme cu cinci persoane implicate dintre care trei victime s-a produs sambata in jurul orei 18.30Doua persoane au fost preluate și transportate la spital pentru ingrijiri medicale, iar cea de-a treia a fost monitorizata la fața…

- Un nou accident s-a produs, duminica, in județul Bacau. Doua mașini s-au ciocnit, iar trei copii și doi adulți au ajuns la spital. Accidentul s-a produs in comuna Livezi, sat Livezi, unde doua mașini s-au ciocnit, informeaza Mediafax. Au fost implicați trei copii cu varstele intre 5…

- Patru persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident produs pe DN 14. Trei mașini s-au ciocnit și una s-a rasturnat, anunța echipele de intervenție, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt…

- O autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SMURD și doua SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența, ca urmare a unui accident rutier produs in localitatea Luncani.„Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 6.00, iar la fața locului au gasit…