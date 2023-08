Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost arestate preventiv, joi, pentru comiterea mai multor infractiuni printre care constituirea unui grup infractional organizat, trafic de minori, spalare a banilor si trafic de droguri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.

- 44 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE, INTR-UN DOSAR DE TRAFIC DE DROGURI ȘI EFECTUAREA, FARA DREPT, DE OPERAȚIUNI CU PRODUSE SUSCEPTIBILE DE A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE La data de 16 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…

- Polițiștii clujeni au efectuat 44 de percheziții domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri, la inceputul lunii august. Acum, dupa cateva saptamani, un barbat a fost arestat preventiv.

- La data de 8 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Structura Centrala, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Teleorman, intr un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, in urma celor 44 de descinderi care au avut loc in mai multe județe, inclusiv la locuințe din Turda, Campia Turzii și Viișoara, intr-un dosar care viza traficul de droguri. Citește și: Percheziții la Cluj și in zona Turzii! Sunt vizați traficanții de droguri!…

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 zile, vineri, de judecatorii Tribunalului Neamt, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, introducerea in tara de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, in vederea consumului propriu. Potrivit Directiei de Investigare…

- FOTO| PERCHEZIȚII in Alba și Sibiu, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc: 6 barbați și 2 femei au fost reținuți. Ce au descoperit polițiștii FOTO| PERCHEZIȚII in Alba și Sibiu, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc: 6 barbați și 2 femei au fost reținuți.…

- Doua persoane care ar fi vandut, in special tinerilor, droguri de risc si substante cu efecte psihoactive, au fost retinute de procurorii DIICOT Olt si ulterior arestate preventiv, in urma unor perchezitii efectuate in judetele Olt si Ilfov, a informat DICOT intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Procurorii…