Șapte persoane arestate la domiciliu şi trei sub control judiciar, în dosarul de înşelăciune cu aparatură medicală Sapte persoane au fost arestate la domiciliu, iar fata de trei a fost dispusa masura controlului judiciar in dosarul in care se ancheteaza inselarea mai multor pacienti in legatura cu starea lor reala de sanatate, pentru a-i determina sa achizitioneze aparatura medicala la preturi supraevaluate, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost arestate intr-un dosar de falsificare de bani, iar un minor este cercetat sub control judiciar, anchetatorii gasind la perchezitii sumele de 222.360 de euro contrafacuti in mai multe tipuri de bancnote, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, informeaza…

- Trei persoane din cele 14 retinute de DIICOT in dosarul de inselaciune cu consecinte deosebit de grave au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politi Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. Fii la curent cu cele mai…

- Salvati Copiii va dota, printr-o investitie de un milion de euro, 45 de sectii de neonatologie de gradul 1 si 2 cu aparatura medicala performanta, in contextul in care Romania ramane pe primul loc din Uniunea Europeana la mortalitate infantila, a anuntat, luni, organizatia, prntr-un comunicat transmis…

- Patru culturi de canabis si circa un kg de droguri au fost descoperite de politistii si procurorii de criminalitate organizata in comuna Barca, judetul Dolj, si in municipiul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, in urma unor perchezitii domiciliare pe linia traficului si consumului de droguri.…

- Incendiile devastatoare produse in vara aceasta in Franta au ars 65.000 de hectare, iar 48 de persoane au fost arestate, a precizat vineri purtatoarea de cuvant a Jandarmeriei, Marie-Laure Pezant, pentru postul de radio RTL France, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele ruse de securitate au reținut miercuri peste 1.300 de persoane care au participat la proteste care denunța mobilizarea, a declarat un grup de aparare a drepturilor, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un tribunal din Zagreb a ordonat luni mentinerea in arest preventiv timp de o luna a cinci persoane suspectate ca au prejudiciat compania croata de petrol si gaze INA cu un miliard de kune (132 milioane de dolari), informeaza Reuters, citand media locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri, anchetatorii descoperind ca acestea au infiintat in Tulcea o cultura de cannabis, iar de la sfarsitul anului trecut au vandut noua kilograme de droguri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…