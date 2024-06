Șapte persoane au fost plasate in arestate preventiv, iar alte trei sunt sub control judiciar intr-un dosar de frauda bancara. Potrivit procurorilor, aceștia au facut rost ilegal datele de bancare ale mai multor persoane și au efectuat transferuri frauduloase din conturile acestora, cu un prejudiciu estimat la 600.000 de lei. Victimele, in numar de 51, […] The post Șapte persoane arestate in Brașov dupa ce au furat 600.000 de lei din mai multe conturi bancare appeared first on Puterea.ro .