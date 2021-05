Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost acuzate de „omor simplu cu premeditare” de catre procurorii care ancheteaza moartea fostului fotbalist Diego Maradona, informeaza agentia EFE, citata de News.ro.Toți cei șapte acuzați, al caror proces va incepe la 31 mai, sunt profesionisti din domeniul medical care s-au ocupat…

- Cazul morții legendei fotbalului, Diego Maradona, este inca in plina cercetare. Se presupune ca acesta a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa. Maradona ar fi avut parte de un tratament „inadecvat, deficient și nesabuit” care a dus la o agonie lenta,…

- Matias Morla, avocatul si prietenul lui Diego Maradona, a afirmat, luni, ca fiicele fostului star argentinian Dalma si Giannina „l-au furat si l-au abandonat in ultimii ani”, informeaza agentia EFE. „Daca Diego s-ar trezi si m-ar acuza de ceva este faptul ca nu am avut grija de Rocio Oliva (fosta sa…

- Doua dintre fiicele fotbalistului Diego Maradona au fost chemate sa dea declarații in dosarul de omor din culpa deschis dupa moartea tatalui lor. Cele doua dintre cele cinci fete ale lui Maradona au fost audiate in cadrul anchetei deschisa de procurori pentru a se determina daca pot fi retinute responsabilitati…

