- Peste 20.000 de candidati s-au inscris, la admiterea din iulie, pe cele aproape 11.400 de locuri disponibile la Universitatea din Bucuresti. Cea mai mare concurenta a fost la Administratie si Afaceri si la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, la specializarea Limbi moderne aplicate fiind 86…

- REZULTATE ADMITERE ACADEMIA DE POLITIE 2018: Viitori politisti, jandarmi sau pompieri fac medidatii chiar si cu doi ani inainte de examen. Iata cum arata pregatirea pentru una dintre cele mai vanate scoli din Romania. "Scapa infractorul" este alerta data printre zeci de tineri care se viseaza…

- Sute de candidați au stat la rând, marți, la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București pentru a se înscrie la o facultate din cadrul acesteia. Tinerii spun ca au ales o cariera în poliție deoarece considera ca locul de munca în domeniu este stabil și salariul este…

- ♦ Universitatile de medicina si farmacie din Bucuresti, Iasi, Cluj si Targu-Mures au avut o concurenta cuprinsa intre 2,4 si 3 candidati pe loc la admiterea din iulie 2018, arata datele centralizate de ZF. Universitatea de Me­dicina si Far­macie Carol Davila din Bucuresti, care sco­la­rizeaza…

- Universitatea de Medicina și Farmacie din Tirgu Mureș a incheiat inscrierile pentru sesiunea de admitere din iulie 2018 pentru programele de studii de la Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara și Facultatea de Farmacie.

- Peste 10.000 de persoane care iși doresc sa fie polițiști s-au inscris la concursul de admitere la școlile de poliție. Spor la pregatire și mult succes! Pana pe 15 iunie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri la școlile de agenți de poliție s-au inscris 10.363 de candidați ( 8.249 candidați pe 1.300…

- Tinerii giurgiuveni interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie incepand de astazi pentru sesiunea de admitere 2018 in unitațile de invațamant cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști in domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare…