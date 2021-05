Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12375Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11675Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 391Numar…

- Insulele Seychelles au raportat miercuri o creștere record a numarului de infecții cu coronavirus, in pofida faptului ca țara insulara a vaccinat deja 85% din populație, preponderent cu vaccinul chinezesc dezvoltat de Sinopharm, relateaza CNN. Ministrul sanatații din aceasta țara a raportat 497 de noi…

- Astazi, 04 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12272Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11516Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 381Numar…

- New Delhi intra in lockdown de luni seara, timp de o saptamana. Decizia a fost luata ca urmare a faptului ca numarul de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 a explodat in ultima vreme. Este a cincea zi consecutiva in care India a depasit 200.000 de noi infectari in 24 de ore. India a inregistrat, luni,…

- Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid 19, RO Vaccinare, anunța ca in total sunt disponibile aproape 100.000 de locuri de vaccinare. Mai exact, 98.755 de locuri sunt disponibile, fara liste de așteptare, in cele 403 centre de pe intreg teritoriul țarii. Cele mai multe…

- Situația spitalelor din Cluj nu este una foarte buna, mai ales pe secțiile de Terapie Intensiva. În acest moment sunt internați la ATI 90 de pacienți cu forme severe ale virusului COVID-19. De mai multe zile nu mai este niciun pat…

- Astazi, 13 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9954 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9296 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 273…

- Doar patru locuri de terapie intensiva si 239 locuri in opt spitale suport mai sunt disponibile in judetul Iasi pentru pacientii cu COVID-19, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica, prin intermediul unui comunicat de presa. Potrivit sursei citate, in prezent sunt ocupate 301…