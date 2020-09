Șapte orașe din România vor primi autobuze electrice printr-un program guvernamental Cele mai multe autobuze electrice vor reveni Constanței și Focsaniului, 21, respectiv 20 de unitați. Toate autobuzele sunt de 10 metri, adaptate condițiilor de șes. Ofertele trebuie depuse pana in 3 noimebrie, selectarea caștigatorului va fi facuta dupa cel mai bun raport calitate-preț. Caietul de Sarcini prevede mai mulți factori luați in calcul la stabilirea punctajului final. Astfel, 60% este prețul ofertei, 6% reprezinta garanția extinsa pentru autobuze, 8% lațimea ușilor, alți 8% soluția de incarcare rapida ofertata, 8% puterea de incarcare a stațiilor, 5% masa bateriilor, cate 2,50% pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

