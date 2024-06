Stiri pe aceeasi tema

- Drum expres Arad – Oradea va avea o lungime de 120,47 km și va fi executat etapizat, in trei loturi. Dupa o perioada de cateva... The post Construirea drumului expres Arad – Oradea va incepe dinspre Oradea. Au fost depuse 7 oferte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit trei oferte la licitația pentru construcția nodului rutier de la Romanași (județul Salaj) de pe Autostrada Transilvania (A3).

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta un pas important pentru Drumul Expres Cluj-Dej, el aratand ca luni au fost depuse 5 oferte pentru contractul necesar elaborarii Studiului de Fezabilitate.

- filiasi Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca in licitația pentru contractul de proiectare a Lotului 4 din șoseaua de mare viteza Filiași – Lugoj au fost depuse șapte oferte. „Studiul de Fezabilitate pentru sectorul Caransebeș-Lugoj (50 km) trebuie sa fie finalizat in maximum 20 de…

- Investiție in premiera la Targoviște in domeniul managementului deșeurilor! Cu fonduri europene, in cadrul PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliența – a inceput construcția primului „Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar”, iar Targoviștea este printre primele municipii care…

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a anunțat ca astazi a fost aprobat in ședința de guvern proiectul privind indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Gura Humorului”. ”Aceasta decizie marcheaza un pas important in dezvoltarea infrastructurii rutiere…

- Construcția unui nou drum de mare viteza are finanțarea asigurata, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El precizeaza ca ruta de mare viteza dintre Craiova și Targu Jiu, 110,1 km, va fi formata din doua secțiuni, autostrada și drum expres.

- Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat ca segmentul de drum expres DEx 16, care leaga Oradea de Autostrada A3, va fi deschis circulației in luna martie 2024. Potrivit lui Cristian Pistol , proiectul este finanțat exclusiv prin fonduri…