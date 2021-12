Șapte oameni au murit, printre care și un copil de doar 3 ani, după ce au mâncat carne de broască țestoasă Șapte oameni au murit, in Zanzibar, dupa ce au mancat carne toxica de broasca țestoasa. Printre victime se afla și un copil de doar trei ani. Alte 38 de persoane au ajuns la spital din aceeași cauza. Carnea de broasca țestoasa este considerata o delicatesa pentru locuitorii din Tanzania, inclusiv pentru cei din Zanzibar. In urma incidentului, autoritațile au interzis consumul acestor vietați. In cazuri rare, carnea de broasca țestoasa devine otravitoare dupa ce animalul mananca un anumit tip de alge. The post Șapte oameni au murit, printre care și un copil de doar 3 ani, dupa ce au mancat carne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

