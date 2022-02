Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit in Rusia dupa ce au fost intoxicate cu un produs chimic folosit in cadrul unor examinari medicale, au anuntat vineri autoritatile, care au arestat doi medici, relateaza AFP, potrivit News.ro. Cel putin sapte persoane au murit in Rusia dupa ce au fost intoxicate cu un…

- Peste 5,63 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA ( 878..467). Brazilia este pe locul doi, cu 625.085 de decese, urmata de India (492.327) si Rusia…

- Un incendiu de proportii a cuprins o pensiune destinata persoanelor de varsta a treia din regiunea Kemer, Rusia. Patru oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. La fata locului au intervenit de urgenta in jur de 50 de pompieri si 14 autospeciale.

- In total 27 de persoane se presupune ca au murit vineri, intr-un incendiu la un etaj la care se afla o clinica, intr-un imobil comercial, in centrul orasului Osaka, principala metropola din vestul Japoniei, potrivit pompierilor, relateaza AFP. ”Douazeci si sapte de persoane sunt in stop cardio-respirator”,…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit din cauza coronavirusului saptamana trecuta, dupa ce a contractat virusul la o asa-numita ''corona-party”, care a avut loc in Tirolul de Sud, in nordul Italiei.Cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, au fost spitalizate dupa ce au luat boala la astfel de…

