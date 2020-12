Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, intr-o secție de terapie intensiva dintr-un spital din Cairo, Egipt, unde erau tratați pacienți infectați cu SARS-CoV-12. Șapte persoane au murit și mai multe au fost ranite.

- Incendiul s-a produs in cursul diminetii la unitatea de terapie intensiva a unei clinici private din orasul Rajkot din statul Gujarat (vestul tarii). Cel mai probabil, la originea incendiului s-a aflat un scurtcircuit, a indicat un responsabil guvernamental, Udit Agarwal, conform Agerpres. Trei dintre…

- Un incendiu identic cu cel care a devastat in urma cu doua saptamani secția ATI a SJU Piatra Neamț a avut loc la Secția ATI a unui spital Covid privat din India, informeaza AFP, citata de digi24 . In incendiul de la spitalul din India au murit cel puțin cinci oameni și altii au fost raniti. Pacienții…

- Incendiu la sectia ATI a unui spital din India, in urma caruia au murit cel puțin 5 oameni și alti 28 au fost raniti. Pacienții erau infectați cu coronavirus, iar unitatea medicala ar fi una privata, informeaza AFP.

- O noua tragedie pe o secție de ATI a avut loc intr-un spital din India. Un incendiu puternic a ucis cinci pacienți internați in stare grava, iar alți 28 de bolnavi au fost raniți in urma deflagrației.

- Zece persoane și-au pierdut viața sambata seara și alte șapte au fost ranite, printre care mai mulți medici, in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, transmite G4Media . Atat pacienții decedați, cat și cei raniți, erau bolnavi in stare grava…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica, cu…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…