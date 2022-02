Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare canadiene au gasit cadavrele altor trei persoane care se aflau la bordul navei de pescuit scufundate in apele Terra Nova, o insula in largul coastei de est a Canadei, bilantul deceselor ajungand la sapte.

- UPDATE Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa…

- Echipele de salvare canadiene au anuntat marti, 15 februarie, ca au gasit cadavrele altor trei persoane care se aflau la bordul navei de pescuit scufundate in apele Terra Nova, o insula in largul coastei de est a Canadei, bilantul deceselor ajungand la sapte.Din pacate, ele au murit, prin urmare am…

- Doi conaționali sint documentați pentru incalcarea regimului zonei de frontiera, dar și pentru pescuit ilicit in apele de frontiera. Aceștia au fost surprinși in timp ce pescuiau intr-un bazin acvatic, situat in aria frontierei de stat. Pescarii aveau cu ei noua plase de pescuit și aproximativ 100 kg…

- Doua cadavre au fost scoase de scafandrii din lacul de acumulare de la Someșul Cald. ”Echipajele de scafandri Salvamont-Salvaspeo sprijinite de scafandri ISU Cluj au reușit sa recupereze corpurile a doi barbați din apele lacului Someșul Cald. Avand in vedere ca acestea prezentau rigiditate cadaverica…

- Mii de pești de crescatorie au murit din cauza frigului intr-o laguna din nord-vestul Greciei. O furtuna puternica de zapada a paralizat țara in aceasta saptamana. Peștii morți, dorada și dorada alba, din laguna Richo a lacului Drepano din Igoumenitsa, au inceput sa apara marți, dupa ce temperaturile…

- Aproape 300 de estonieni s-au scufundat in apele baltice inghețate vineri (10 decembrie) in incercarea de a stabili un nou record mondial pentru cea mai mare ștafeta de inot de iarna. Participanții au fost incurajați sa dea dovada de creativitate cu accesoriile lor – cum ar fi palariile de Moș Craciun…

- Politistii de la transporturi au confiscat, sambata, 11 decembrie 2021, cinci motoare de ambarcatiuni, 125 de kilograme de sturioni si peste 27.000 de metri de plasa de pescuit monofilament interzisa la detinere , in urma perchezitiilor efectuate in Fetesti, Harsova, precum si in alte localitati din…