Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat joi Consiliul Suprem de Securitate (CSS) dupa pana de curent masiva care a lovit cu o zi in urma republica in urma unor noi bombardamente puternice ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, sefa statului cerand un nivel sporit de alerta…

- Republica Moldova se confrunta cu o pana majora de curent, au anunțat miercuri autoritațile de la Chișinau, invocand drept cauza bombardamentele ruse asupra sistemului energetic ucrainean, transmite Ziarul de Garda.„Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima…

- Cel mai probabil ucrainenii vor trai cu pene de curent cel puțin pana la sfarșitul lunii martie, a avertizat șeful unui important furnizor de energie, informeaza The Guardian, citat de Mediafax.

- Razboi in Ucraina, ziua 269. Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, a efectuat sambata prima sa vizita la Kiev, promițand sa continue sprijinul ferm pentru Ucraina, care a fost un punct central al politicii predecesorilor sai.

- E puțin probabil sa avem pene de curent in Republica Moldova, așa cum se intimpla in prezent, in Ucraina, deoarece țara noastra este conectata la sistemul electroenergetic european ENTSO-E și poate cumpara energie electrica de pe piața UE. Totuși, pentru aceasta energie electrica, ar trebui sa platim…

- Belarusul a servit ca punct de plecare pentru soldații ruși care au trecut granița in Ucraina in tentativa eșuata de a cuceri Kievul. Cand ofensiva s-a blocat și eșecurile s-au inmulțit, mulți dintre ei, raniți, au facut drumul inapoi pentru a primi tratament, arata o investigație speciala realizata…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți pe twitter ca in ultimele opt zile „30% din centralele Ucrainei au fost distruse, provocand intreruperi masive de curent in intreaga țara”. „Un alt tip de atacuri teroriste rusești: vizeaza infrastructura energetica și cea esențiala a Ucrainei.…

- „Asemenea fapte implinite ilegitime nu vor fi recunoscute de comunitatea internationala", a afirmat Ministerul turc de Externe intr-un comunicat.Turcia nu a recunoscut niciodata anexarea de catre Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea, care a avut loc in primele luni ale unui conflict mocnit care a…