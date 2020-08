Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat in zona de competenta sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania.

- Alerta, sambata la pranz, la intrare in localitatea timișeana Carpiniș. Polițiștii de frontiera au plecat in urmarirea unui șofer care transporta un grup de sirieni și au fost nevoiți sa foloseasca arma pentru prinderea acestuia. Sirienii numai ce trecusera granița ilegal din Serbia in Romania.

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Calauza, șoferul mașinii, a fost oprita cu focuri de arma. Primea 50 de euro pentru fiecare persoana transportata. In 15 august,…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, trei cetateni straini care incercau sa sprijine 14 cetateni din Siria in incercarea de a trece ilegal frontiera. In 12 august, in jurul orei 15.00, polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera din Diosig, judetul Bihor, au oprit 14 cetateni din Irak și Siria - 10 barbați, o femeie și 3 minori - care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei, potrivit unui comunicat de presa.

- 48 de migranți au fost descoperiți de polițiștii de frontiera intr-un automarfar condus de un cetațean turc la vama Nadlac 2. Sunt din Siria, Somalia, Iraq, Afganistan, Egipt și Palestina. Migranții urmau sa iasa ilegal din Romania daca polițiștii de frontiera nu ar fi observat ca sigiliul vamal, care…

- O familie cu doi copii minori din Siria a incercat sa intre ilegal in Romania, pe la granița cu Serbia. Calatoria celor patru a fost oprita de polițiștii de frontiera. Fetițele, de 10 și 12 ani, erau insoțite de parinții lor care au 46, respectiv 56 de ani. Familia a fost depistata de autoritați pe…

- Aglomeratie la punctul de frontiera Nadlac 1 Foto: Ioan Suciu Este aglomerație și miercuri la punctul de frontiera Nadlac 1, unde românii care vor sa intre în țara așteapta aproximativ doua ore. Pe lânga formalitațile vamale obișnuite, cei care trec granița au parte…