Șapte migranți din Serbia au fost găsiți înecați în Dunăre Cadavrele a patru migranti, disparuti in Dunare de aproape doua saptamani, au fost scoase, luni, din fluviu de pompierii din Mehedinti. Barca in care se aflau 18 oameni s-a rasturnat in 16 aprilie, iar pana luni au fost scoși morți șapte dintre ei. Doar noua au fost salvați. Cei șapte migranti morți incercau sa ajunga […] Articolul Șapte migranți din Serbia au fost gasiți inecați in Dunare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

