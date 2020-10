Șapte metode rapide pentru a scăpa definitiv de gândacii de bucătărie Indiferent de anotimp, gandacii de bucatarie ne pot da mari batai de cap. Ne trezim cu ei cind ne așteptam mai puțin și este foarte greu sa „ii trimitem la plimbare”. Cu toții ne dorim probabil sa scapam de „musafirii nepoftiți” intr-un mod cat mai simplu și mai natural, fara a ne pune propria sanatate in pericol. Din fericire, exista metode Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

