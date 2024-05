Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Romania și la nivel european. Zeci de medicamente vor fi retrase pentru ca nu au fost testate dupa toate standardele de conformitate europene. Șapte medicamente sunt și in farmaciile din Romania și in urmatoarele zile vor fi scoase de pe piața.

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 13 sanctiuni contraventionale, in valoare de 149.400 lei, dupa o actiune de verificare a originii si trasabilitatii pestelui si a produselor din pescuit la 57 de operatori din 22 de judete, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Antreprenorul baimarean Ferenc Korponay, cunoscut pentru ca a fondat, dezvoltat si apoi vandut businessul Maravet, activ in domeniul produselor pentru animale, a cumparat o firma in Ungaria, a treia achizitie in decurs de cateva luni, dupa alte doua in Romania. WAF Kft din Ungaria este o firma de distributie…

- Autoritațile din Romania au descoperit recent un lot de capșune provenit din Grecia cu reziduuri ale unui pesticid neaprobat in Uniunea Europeana.Specialiștii au prelevat și analizat probele fructului, iar rezultatul a fost pozitiv la substanța care poate pune in pericol viața consumatorilor.In același…