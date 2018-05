Sapte masini s-au lovit pe DN1, in Prahova: doi oameni au avut nevoie de medic

Stiri pe aceeasi tema

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, in zona Movila Vulpii, din judetul Prahova, circulatia rutiera este ingreunata, din cauza a doua accidente rutiere. Primul a avut loc la kilometrul 73+300 de metri, in care au fost implicate cinci autoturisme,…

- Autobuz plin cu zeci de calatori, lovit de TIR in Prahova, pe DN 1B, la Loloiasca, in aceasta dimineața. 7 persoane, dintre cele 40 aflate in autobuz au ajuns la spital. Este vorba despre angajații unei firme private. In urma impactului, sapte dintre cele 40 de persoane din autobuz au fost preluate…

- Autoritatile au fost anuntate despre producerea unui accident pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti. S-a intamplat vineri dimineata, la kilometrul 13 al A1, pe sensul catre Capitala. Nu mai putin de patru autoturisme au fost implicate in nedoritul eveniment rutier. Nu se cunosc informatii despre eventuale…

- Atat cadrele medicale, cat si politistii au intervenit, in dimineata acestei prime zile a saptamanii, la locul unui accident de circulatie in care au fost implicate nu mai putin de patru autovehicule. Nedoritul eveniment rutier a avur loc pe DN72A Targoviste – Voinesti, in Priseaca, judetul Dambovita,…

- Un accident pe DN 1A, la Magurele, in zona cunoscuta drept "la doua purcele". Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost lovit de masina. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si un echipaj medical pentru a acorda victimei primul ajutor. In cauza, se fac cercetari pentru a se…

- Chiar daca sambata, din fericire, vremea s-a mai ameliorat, comparativ cu ziua precedenta, si la momentul de fata nu mai sunt avertizari meteo in vigoare, in ultimele 24 de ore, cand a nins si a fost viscol, au fost multe cazurile in care pompierii, jandarmii si politistii nu au tinut cont ca si lor…

- Doua accidente au avut loc vineri, pe DN 1, in Prahova, pe fondul conditiilor meteo vitrege. Primul dintre ele s-a produs in cursul diminetii, la kilometrul 74, in Liliesti. A fost, practic, un carambol in care au fost implicate nu mai putin de sapte autoturisme si o ambulanta a SMURD-ului. Din cate…

- Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate…