- Brigada Rutiera a informat ca sambata, 2 aprilie, in jurul orei 16.00, a avut loc un accident in care au fost implicate cinci masini, in parcarea subterana a centrului comercial Afi Cotroceni.

- Brigada Rutiera a anuntat ca, sambata, a avut loc un accident in parcarea subterana a unui centru comercial din sectorul 6. Din primele date, este vorba despre cinci autovehicule implicate, trei dintre acestea aflate in mers, iar doua in stationare. In urma impactului au rezultat doua victime, dintr-un…

- Doua persoane au fost transferate la spital in urma accidentului care a avut loc, sambata, in parcarea centrului comercial AFI din București. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a transmis ca cinci vehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Brigada Rutiera a anuntat ca, sambata…

- In urma cu doua dimineti, in jurul orei 00.45, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe strada Salciilor din municipiul Constanta, ar fi avut loc un scandal. Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 33 de ani, care prezenta…

- Un accident in lanț a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1.20, pe DN 72, la km 74+200, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN72, pe sensul de mers Targoviște – Ploiești, ar…

- Interventie la un accident rutier petrecut pe centura Valcele ApahidaPompierii din Cadrul Detasamentele 1 si 2 Cluj Napoca, au intervenit la un accident rutier petrecut pe centura Valcele Apahida.La interventie au participat doua autospeciale cu modul de descarcerare, precum si doua echipaje SMURD.In…

- La data de 22 ianuarie 2022, in jurul orei 13.25, la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Poet Andrei Mureșianu din Blaj, un barbat, de 47 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o tanara, de 26 de ani, din Blaj.…