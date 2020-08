Judetele Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis, au fost incluse de autoritatile din Germania pe lista zonelor de risc, iar persoanele care intra in tara din aceste zone, indiferent de cetatenie, trebuie sa prezinte test negativ de coronavirus, facut cu cel mult 48 de ore inainte, sau sa fie de acord cu testarea, in cel mult 72 de ore. In caz contrar, autoritatile germane pot refuza intrarea in...