- Dupa o saptamana de pregatire in Franța, nationala de rugby a Romaniei a ajuns la Chicago, unde va disputa primul meci din Summer Tour, cel cu SUA, pe 5 iulie. „Stejarii” se vor deplasa apoi la Ottawa, unde, pe 12 iulie, vor intalni Canada. In urma antrenamentului comun cu echipa Frantei, la Marcoussis,…

- Naționala de rugby a Romaniei se afla de doua zile la Chicago, unde va disputa primul meci din Summer Tour, cel cu SUA, pe 5 iulie. Din lotul tricolor fac parte șapte jucatori ai SCM USV Timisoara.

- Stafful tehnic al nationalei de rugby a Romaniei a deplasat un lot de 28 de jucatori pentru meciurile-test cu SUA si Canada din America de Nord. Dupa o saptamana de pregatire in Franta, nationala Romaniei a ajuns duminica, la Chicago unde va disputa primul meci din Summer Tour, cel cu SUA, pe 5 iulie.…

- Rugbyștii suceveni Alin Conache (Steaua) și Daniel Plai (SCM Timișoara) sunt convocați la echipa naționala a Romaniei pentru turneul internațional de vara din America de Nord, in cadrul caruia, in prima jumatate a lunii iulie, “stejarii” iși vor testa forțele cu SUA (5 iulie – Chicago) și Canada (12…

- In seara din 27 Aprilie, salajeanul Florian Andrei (3-0-0) in varsta de 19 ani a luptat in gala Campionului Mondial IBA Flavius Biea BFC4. Acesta s-a impus in fața maghiarului Laszlo Fekete, (sportiv cu un palmares de 22 Victorii-22 Infrangeri-2 Egaluri, cu meciuri in Canada, UK), cu un TKO spectaculos…

- Un barbat din Arad, in varsta de 53 de ani, care a pretins 10.000 de euro susținand ca poate sa faca rost de permise de conducere fara examen și pașapoarte cu viza de Canada și Australia, a fost prins in flagrant de ofițerii de la Direcția Generala Anticorupție și este acuzat de trafic de influența.„Joi,…

- SCM USV Timisoara a inceput bine finala Cupei de la Bucuresti, dar a cedat treptat in fata campioanei CS Dinamo Bucuresti. Formatia din Capitala s-a impus cu 18-11 fara sa marcheze niciun eseu. Reusita lui Tevita Manumua nu a fost suficienta, in conditiile in care Jondre Williams a fost in zi de sut…