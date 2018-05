Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic au decapitat trei frati, toti specializati in domeniul medical, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a spus luni un oficial, potrivit Reuters. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vorbesc despre remaniere: Schimba-i și gata!Attaullah…

- India a declarat ca 39 de cetateni, care au fost rapiti de Statul Islamic in Irak in 2014, sunt decedati, dupa ce ramasite ale acestora au fost gasite intr-un mormant comun in Mosul, scrie The...

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters si Agerpres.ro. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters si dpa. In momentul producerii incidentului, in care au…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a avertizat vineri in legatura cu 'precipitarea' intr-un nou razboi rece cu Rusia inainte de a exista probe concludente privind vinovatia acesteia in otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal, transmite Reuters. Prim-ministrul…