- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a adresat Guvernului Republicii Moldova o scrisoare in care a formulat mai multe intrebari despre procedurile la care au fost supusi cetatenii turci retinuti joi de la o scoala din Chisinau, a declarat un avocat moldovean.

- Sapte parlamentari europeni, intre care si eurodeputata romana Monica Macovei, au cerut Chisinaului sa opreasca expulzarea celor sapte cetateni turci - cadre didactice la liceul Orizont din capitala Republicii Moldova - care au fost retinuti joi de catre Serviciul de Informatii si Securitate (SIS)…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a solicitat, in regim de urgenta, informatii concludente de la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) cu privire la expulzarea cetatenilor turci care au activat la Liceul „Orizont" pe teritoriul Republicii Moldova, a anuntat consilierul prezidential…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a solicitat, în regim de urgența, informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la expulzarea cetațenilor turci care au activat la liceul "Orizont" pe teritoriul Republicii…

- Monica Macovei a scris deputatului european Andi Cristea ca sa intervina pentru a opri expulzarea celor șase cetațeni turci din Republica Moldova. Prin expulzare ei risca tortura, tratamente inumane, arestarea sau orice ii vine in cap lui Erdogan, susține Monica Macovei.

- Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat astazi Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii sa ia toate masurile necesare pentru desfașurarea in continuare a procesului de studii in liceul privat, in care activau cei șapte cetațeni turci expulzați astazi din Republica Moldova.

- Operațiunea SIS prin care 7 cetațeni turci urmeaza a fi expulzați din Republica Moldova a fost comentata și de Secretarul de Stat al Ministerului Justiției. Nicolae Eșanu iși exprima speranța ca „in mapele SIS exista documente solide care justifica expulzarea cetațenilor turci", in caz contrar, Moldova…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington Igor Munteanu considera ca, prin retinerea celor sapte angajati turci de la Liceul Orizont din Chisinau, Republica Moldova ii ofera liderului de la Ankara, Recep Erdogan, un motiv de satisfactie contra rivalilor sai politici. Munteanu banuieste ca…