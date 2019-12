Sapte drumuri judetene vor fi inchise pe toata durata sezonului de iarna pentru siguranta participantilor la trafic

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat calendaristic in drepturi insa ninsorile ne incearca timid dar și cand iși vor spune cuvantul, cu siguranța, vor da mari batai de cap administrație județene și asta pentru ca mai multe drumuri județene din Dambovița , sunt intr-o stare de degradare accentuata, de-a dreptul exasperanta…

- In prag de iarna, pe cei 230 de kilometri de drumuri județene aflați in zona de est a Timișului nu are cine sa faca deszapezire. Asta pentru ca, deocamdata, Consiliul Județean Timiș nu a reușit sa gaseasca o noua firma, dupa ce societatea cu care instituția a avut un contract de deszapezire incheiat…

- Se lucreaza intens pe mai multe porțiuni de drumuri, iar unele se inchid circulației rutiere.N 7 Bucuresti – Pitesti se inchide marți dimineața, 29 octombrie, pana cel tarziu la orele 18:00, in zona Topoloveni, din judetul Arges. Masura este necesara pentru a se putea face reparatii la un pod, informeaza RRA.…

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Poliția Romana a prezentat un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa…

- Debutul sezonului rece necesita o actualizare in intregime a garderobei, astfel incat sa adaugam hainele mai groase dar si incaltamintea care sa ne protejeze picioarele de frig si umezeala. Chiar daca ne ajuta corpul sa lupte mai usor impotriva conditiilor dure ale sezonului rece, obiectele vestimentare…

- Deszapezirea celor peste 800.000 de km de drumuri județene din Alba ar urma sa coste 6,3 milioane lei plus TVA (aproximativ 7,5 milioane lei), in iarna 2019-2020. Consiliul Județean a estimate costurile pentru lucrarile de intreținere in sezonul rece și necesarul de materiale. Comparativ, anul trecut,…

- Politistii au actionat luni pe arterele de circulatie de pe raza oraselor Targu Lapus si Viseu de Sus pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si depistarea soferilor care pun in pericol siguranta participantilor la trafic. Din cele 12 sanctiuni aplicate de politistii din Targu Lapus,…

- Pe raza mai multor subunitati de politie au fost organizate marti, 24 septembrie, actiuni pentru supravegherea si controlul traficului rutier si pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au verificat 23 autoturisme, in 20 de cazuri fiind aplicate…