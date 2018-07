Sapte dintre cei 10 mari retaileri din Romania au depasit, in 2017, pragul de 1 mld. euro din vanzari, intr-o piata dominata de Kaufland

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Marii Britanii a depasit in mod oficial pragul de 66 de milioane de locuitori, insa cresterea anuala, de numai 0,6%, a fost cea mai mica de dupa 2004, a comunicat joi Oficiul National de Statistica, potrivit caruia, in intervalul anual iulie 2016-iunie 2017, romanii au oferit cel mai numeros…

- Prima regula in domeniul pricingului este sa urmaresti profitul, si nu volumul de vanzari, veniturile sau cota de piata. De aceea, este mai bine sa majorezi preturile in loc sa cresti volumul de vanzari, pentru ca profitabilitatea va fi mai mare, a spus profesorul Hermann Simon, expert in pricing, strategie…

- China a depasit America de Nord si a devenit prima piata cinematografica din lume in primul trimestru al anului 2018, in special gratie unor filme locale, potrivit statisticilor oficiale chineze si americane, a anuntat miercuri AFP. Vanzarile de bilete realizate in cinematografele din…

- Prețurile locuințelor din localitatea montana canadiana Whistler s-au dublat in ultimii 5 ani și le-au depașit pe cele din Vancouver, piața cea mai piperata din țara pentru mai multe decenii. O casa unifamiliala costa 1,67 milioane dolari canadieni (1,30 milioane de dolari americani). In localitatea…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii…

- Steven Spielberg a devenit primul regizor ale carui filme au depasit pragul de incasari de 10 miliarde de dolari la nivel mondial, fiind urmat in top de cineastii Michael Bay si Peter Jackson, ale caror filme au generat cate 6,5 miliarde de dolari. Daca se ia in considerare rata inflatiei, incasarile…