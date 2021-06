Şapte din zece români susţin că preţul actual al unei locuinţe este supraevaluat (sondaj) Un roman din trei are in plan sa isi cumpere o locuinta in urmatorul an, iar jumatate dintre cumparatori utilizeaza economiile personale (57%) si/sau salariul (55%) pentru avans, releva rezultatele unui studiu publicat, marti, de ING Bank. In acest context, insa, 70% dintre romani considera ca pretul actual al unei case este supraevaluat, in timp ce peste trei sferturi (77%) cred ca valoarea va creste in 2022. Potrivit cercetarii, romanii care intentioneaza sa cumpere o locuinta vor sa faca acest pas impreuna cu un partener (65%) si prin accesarea unui credit ipotecar (54%). In acelasi timp, 22%… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

