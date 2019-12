Şapte din zece angajatori nu majorează deloc primele de Crăciun. Cele mai multe companii acordă maximum 500 de lei Sapte din zece angajatori nu majoreaza deloc primele de Craciun. Cele mai multe companii acorda maximum 500 de lei Doar doi din zece angajatori vor acorda salariatilor beneficii de Craciun (prime, tichete, cadouri etc.) mai mari decat cele de anul trecut, arata datele unui sondaj realizat de BestJobs. Potrivit sursei citate, cei mai mulţi angajatori, respectiv şapte din zece, nu vor majora deloc valoarea beneficiilor, în timp ce la una din zece companii salariaţii vor primi chiar mai puţin decât în 2018. &"Astfel, aproape trei din zece angajatori vor oferi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

