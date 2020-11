Stiri pe aceeasi tema

- Compania AstraZeneca și Universitatea Britanica din Oxford au reluat testarea clinica a vaccinului experimental impotriva Covid-19 in Statele Unite ale Americii, scrie CNN. Compania și-a suspendat activitatea o perioada, numind-o „ o pauza de rutina”Compania a declarat ca Administrația SUA pentru Alimente…

- Autoritatea sanitara din Brazilia anunta ca va continua testarea vaccinului Oxford, suspendat in septembrie in SUA, in pofida faptului ca un voluntar care se afla in programul de studiu al vaccinului dezvoltat de AstraZeneca a murit, transmite Reuters. Autoritatea sanitara braziliana, Anvisa, a anuntat…

- Administratia de la Beijing a negat, luni, ca ar intentiona sa aresteze in mod arbitrar cetateni straini aflati pe teritoriul Chinei, insa a acuzat Statele Unite de actiuni politice impotriva cercetatorilor chinezi care participa la proiecte academice ale universitatilor americane."Acuzatia…

- Dr. Soumya Swaminathan, cercetatorul sef al OMS, a spus ca lucratorii din sectorul medical, cei din sectoarele esentiale si varstnicii vor primi primii vaccinul, dar ca detaliile referitoare la prioritati sunt inca stabilite de OMS si grupurile sale consultative. Si, desigur, un vaccin pentru noul coronavirus…

- Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și-a extins ancheta cu privire la apariția unei boli grave in timpul studiului pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de catre compania AstraZeneca și va analiza datele din studiile anterioare ale vaccinurilor similare dezvoltate de aceiași…

- Directorul NASA s-a declarat miercuri îngrijorat de posibilitatea ca Statele Unite „sa cedeze teren” în fata Chinei în domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va înlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste câtiva ani la finalul…

- Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca înțelege îngrijorarile președintelui american Donald Trump și cere ca datele europene sa fie stocate local, relateaza Politico.„Administrația Trump are dreptate sa recunoasca în sfârșit ca exista…

- Administratia de la Beijing a denuntat, joi, sanctiunile impuse de Statele Unite firmelor chineze active in Marea Chinei de Sud, considerandu-le o ingerinta in afacerile interne, conform cotidianului Le Figaro.