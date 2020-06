Numarul deceselor pacienților infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a ajuns in Romania la 1.333, duminica seara fiind raportați inca șapte morți. Deces 1.327 – Barbat, 70 ani, județ Iași. Data confirmare: 25.05.2020. Data deces: 07.06.2020. Comorbiditați: HTA, neoplasm de colon operat, insuficiența venoasa cronica. Deces 1.328 – Barbat, 65 ani, județ Alba. […] Articolul Șapte decese noi in Romania in urma complicațiilor provocate de coronavirus. Numarul morților a ajuns la 1.333 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .