- Saptamana a inceput cu numeroase cutremure cu magnitudini mici in Romania, dar și cu un seism devastator care a avut epicentrul in Turcia. Peste 1.400 de persoane au murit in Turcia și Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni dimineața, urmat de o replica de 7.5 pe Richter. Iata ce…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj in legatura cu producerea cutremurului puternic din sud-estul Turciei, la granița cu Siria. Șeful statului s-a aratat profund intristata, menționand ca gandurile cetațenilor R.Moldova sunt cu toți cei care au suferit in aceasta catastrofa…

- Cinci cutremure au avut loc, luni dimineata, in decurs de doua ore in zona seismica Vrancea. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul cutremur, care a fost si cel mai puternic, avand o magnitudine de 4,5, s-a produs la ora 3:26, la adancimea de 20 de km. Celelalte trei…

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…