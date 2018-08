Şapte copii şi-au pierdut viaţa în Marea Egee Patru migranti - trei barbati si un copil - au fost salvati dupa ce barca de cauciuc pe care se aflau s-a scufundat in largul statiunii Kusadasi, in provincia Aydin. Doisprezece migranti erau cetateni irakieni si unul sirian, a precizat Garda de coasta.



Cauza tragediei nu se cunoaste pentru moment.



Garda de coasta turca a difuzat imagini cu un elicopter si barci de salvare de la locul accidentului. O echipa de scafandri a fost trimisa la fata locului, informeaza Agepres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

