Șapte copii minori în stare gravă după ce au înghițit antibiotice, în Călărași Șase copii din localitatea Dragalina, județul Calarași, sunt in stare de inconștiența dupa ce au inghițit antibiotice. ”La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai multe medicamente (antibiotice), 6 dintre aceștia aflandu-se in stare de inconștiența”, a transmis IPJ Calarași. Persoanele sunt evaluate medical, iar polițiștii fac cercetari. La fața locului a ajuns și trei elicoptere SMURD. Potrivit autoritaților locale, parinții le-au dat copiilor, care sunt frați, o cantitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

