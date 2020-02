Sapte cetateni, printre care si un copil, din Siria si Irak, depistati la frontiera de vest

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, in cooperare cu lucratori ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, au depistat, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetațeni din Siria și unul din Irak, solicitanti de azil in Romania, care…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Nadlac Varsand si Turnu, judetul Arad, au depistat sase cetateni straini din Irak, Siria, Palestina si Sri Lanka, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge in state din vestul Europei. * In data…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Oradea au depistat marti nouasprezece cetateni din Irak, Maroc si Algeria care au incercat sa treaca ilegal frontiera, pe jos, in Ungaria. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, judetul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat zece cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei. Alți doi cetațeni indieni au fost depistați de polițiștii de frontiera de…

- Politistii de frontiera bihoreni au depistat, in ultimele 24 de ore, cinci cetateni proveniti din India si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din Romania, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 24.11.2019, in jurul orei 19.30, pe timpul executarii misiunilor specifice,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand – judetul Arad au depistat, in doua autoturisme care circulau in regim taxi, opt cetateni din Irak, care se indreptau catre granita cu Ungaria. In data de 21.11.2019, in jurul orei 20.30, un echipaj din cadrul Sectorului…