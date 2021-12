Stiri pe aceeasi tema

- Inca 4 cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secvențierilor efectuate la Institutul National de Cercetare Dezvoltare “Cantacuzino”. “Este vorba despre sportivul al carui rezultat parțial indica o suspiciune de infectarea cu tulpina Omicron și cei trei…

- Romania ar putea avea inca 11 cazuri noi infectare cu coronavirus. Anunțul a fost facut astazi de Adriana Pistol, reprezentanta INSP. Deocamdata, Romania are trei infectați cu Omicron. Pistol a anunțat ca avem șase cazuri probabile și cinci suspiciuni de infectare. Un nou caz cu varianta Omicron a virusului…

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, din Brașov, contact de familie cu pasagera cursei din Africa de Sud, confirmata cu tulpina Omicron, a fost depistat pozitiv cu noua tulpina, informeaza ministerul Sanatatii. Barbatul este izolat la domiciliu, iar starea sa de sanatate este buna. Este vaccinat cu schema…

- Confirmarea a venit sambata seara. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, din județul Brașov, și de un barbat de 59 de ani, din județul Vaslui. Cei doi fusesera aduși din Africa de Sud. Ambele persoane sunt izolate la domiciliu și sunt asimptomatice.

- Chiar daca un numar relativ mic de persoane sunt la risc de infecție sau deces, daca rata de infecție este mai mare, aceste persoane ajung sa fie infectate la un moment dat pentru ca virusul circula foarte repede prin populație, a atras atenția expertul, la Realitatea PLUS. In schimb, spune el, se pare…