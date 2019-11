Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai USR s-au inscris in competitia pentru presedintia organizatiei bucurestene, iar alti 56 concureaza pentru un loc in Biroul Municipal, potrivit Agerpres.Miercuri seara a avut loc o dezbatere intre candidati, moderata de presedintele filialei USR Sector 2, Radu Mihaiu, eveniment…

- Organizația Județeana Suceava a PNL iși pregatește candidații pentru funcția de prefect de Suceava. Pana la aceasta ora se vehiculeaza in spațiul public mai multe nume, printre care viceprimarul Lucian Harșovschi, vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, președintele Organizației ...

- Daca Ursula von der Leyen devine sau nu presedinte al Comisiei Europene in acest an depinde de capriciile politicii romanesti, scrie site-ul Politico.eu. Politico relateaza evenimentele politice de la Bucuresti si explica cum acestea intarzie validarea Comisiei, in conditiile in care acum, Romania nu…

- Apar noi nume in guvernul PNL care ar urma sa fie instalat, cu Ludovic Orban premier. Sunt variante de lucru, in urma negocierilor interne, iar lista membrilor Executivului se modifica de la o ora la alta. Astfel, la Ministerul de Externe este vehiculat numele consilierului prezidential Bogdan Aurescu,…

- Evenimentul, aflat sub genericul Medierea – Consens Național, invita mediatorii din toata țara sa fie parte la trei zile dedicate medierii. Astfel, prima zi este alocata reprezentanților autoritaților publice centrale, in acest sens fiind invitați demnitari de la cel mai inalt nivel al statului. Dupa…

- Dupa ce candidații desemnați la sectoarele 4 și 1 au avut parte de scandal și nemulțumiri, la USR Sector 2 situația e identica. Actualii consilieri locali nu se mai regasesc pe locuri eligibile, fiind acuzați de "nicușorism". Este de neințeles acest lucru, cu atat mai mult cu cat printre aceștia…

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a demisionat marti de la sefia organizatiei, inainte sedintei in care membrii Biroului Municipal decid daca sustin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicusor Dan.

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației, inainte ședinței in care membrii Biroului Municipal decid daca susțin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicușor Dan.„Urmeaza alegeri in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea…