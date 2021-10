Stiri pe aceeasi tema

- Oltenia este in doliu. Ambiția actualului Guvern sa țina școlile deschise este mai puternica. Premierul vorbește de vaccinuri care salveaza vieți. Evident, nimeni nu explica de ce au explodat infectarile daca doar vaccinații circula fara restricții. Oltenia este marcata de tragedia morții a 7 cadre…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a tras un semnal de alarma cu privire la vaccinare. Noul coronavirus face victime atat printre elevi, cat și printre cadrele didactice. Din nefericire, patru profesori din Olt și alți patru profesori din Mehedinți s-au stins din viața, dupa ce au fost diagnosticați…

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

- La nivel național, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.019 cazuri noi de infectare cu coronavirus, 634 dintre acestea fiind din Timiș. Un copil cu Covid-19 a murit, in timp ce alți 411 sunt internați in spitalele din țara.

- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…

- Veste foarte trista pentru iubitorii folclorului banațean. S-a stins din viața Petrica Moise, renumit cantareț de muzica populara. Acesta, in varsta de 74 de ani, era internat in stare foarte grava la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. In ciuda eforturilor medicilor, acesta…

- Alte 17 clase de la mai multe școli din județ au trecut la cursuri online dupa ce 17 elevi și 11 cadre didactice au fost cofirmate covid. Cazuri confirmate cu COVID in unitațile de invațamant preuniversitar din județul Suceava Cazuri confirmate cu COVID (01.10.2021) Numar Observații Elevi confirmați…

- Nici Ministerul Educației, nici sindicatele sau inspectoratele nu știu exact numarul profesorilor care au murit de Covid, scrie publicația Școala 9 . Odata cu inceperea anului școlar, publicația a realizat un material in care omagia 11 cadre didactice pe care sistemul le-a pierdut in pandemie. Ministerul…