Șapte arădeni au fost încarcerați pentru tâlhărie calificată de polițiștii SIC Cei șapte aradeni aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei inchisorii, acestea fiind puse in aplicare de catre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale (SIC) din cadrul IPJ Arad. Aradenii au fost condamnați la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre 6 și 3 ani pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

