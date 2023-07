Săptămîna cea mai fierbinte înregistrată pe Pămînt A fost saptamina cea mai fierbinte inregistrata pe Pamint de cind se fac masuratori. De luni pina vineri, recordul de temperatura globala medie a fost batut de trei ori. Secretarul General ONU spune ca schimbarile climatice au scapat de sub control și daca nu se iau masuri urgente omenirea trebuie sa se aștepte la situații catastrofale, transmite oficiuldestiri.ro E vara și e cald dar niciod Citeste articolul mai departe pe noi.md…

